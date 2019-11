MN - Licari: "Leao? Io lo vedo all'esterno, una seconda punta"

Fabio Licari, noto giornalista sportivo ed autorevole firma della Gazzetta dello Sport, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva, tra le altre cose, di Rafael Leao: “Non so se sia un centravanti, io lo vedo di più come un attaccante che tende all’esterno e che possa spaccare le partite partendo da lì. Io lo vedo come una seconda punta accanto ad un centravanti in una formula chiaramente offensiva, ma il Milan può permettersela.”