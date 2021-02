MN - Lippi su Donnarumma: "Alla fine rimarrà tutta la carriera in rossonero"

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Marcello Lippi ha detto la sua sul futuro di Gigio Donnarumma: "Io non consiglio nessuno, faccio solo delle valutazioni dall'esterno. Lui ha un grande procuratore che fa il suo lavoro. Io penso che alla fine prevarrà la saggezza e l'intelligenza di Gigio, che è cresciuto nel Milan. Lui sa bene di essere diventato un grandi portiere, diventerà un punto di riferimento come Paolo Maldini. Quindi credo che prevarrà il buonsenso e che alla fine rimarrà tutta la carriera in rossonero".