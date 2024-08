MN - Lista Champions, è Jovic l'indiziato principale per l'esclusione. Il serbo dentro nella lista Serie A

18 stranieri per 17 posti. L'indiziato principale all'esclusione dalla lista Champions League è Luka Jovic. Il serbo sarebbe il sacrificato per il massimo torneo continentale che pone un limite di 17 giocatori che non sono cresciuti nella propria federazione o nel proprio club. L'arrivo di Tammy Abraham pertanto allontana l'ex Fiorentina, che invece sarà regolarmente iscritto nella lista Serie A. Questo per il regolamento differente, nel quale gli Under 22 possono essere schierati illimitatamente. Categoria nella quale rientra Musah che per la UEFA invece occupa un posto nello slot "stranieri".

Questa la proiezione Champions League 2024/25

1. Abraham

2. Bennacer

3. Chukwueze

4. Emerson Royal

5. Fofana

6. Leao

7. Loftus-Cheek

8. Maignan

9. Morata

10. Musah

11. Okafor

12. Pavlovic

13. Pulisic

14. Reijnders

15. Theo Hernandez

16. Thiaw

17. Tomori

Cresciuti nel club

18. Calabria

19. Gabbia

Cresciuti in Italia

20. Sportiello

21. Terracciano