MN - Liverpool favorito? Avanti: "Se il Milan riesce a tenere nel primo tempo, i Reds potranno accontentarsi anche del pareggio"

vedi letture

È tempo di Milan-Liverpool per il battesimo della nuova Champions League. Partita mai banale, due squadre che sono la storia del torneo mettendo sul piatto 13 coppe dalle grandi orecchie alzate. Cosa aspettarci dalla sfida di stasera? Ne abbiamo parlato col collega Paolo Avanti. Vice-caporedattore di Gazzetta.it, cura il podcast sul calcio inglese "In the box". In esclusiva per MilanNews.it

Paolo Avanti, la grande novità del Liverpool rispetto alla passata stagione è in panchina

"Arne Slot ha tutte le credenziali per essere considerato un grande allenatore. Certo, la sconfitta contro il Nottingham Forest qualche ombra la lascia, ma possiamo anche archiviarla come un classico incidente di percorso. Le differenze che abbiamo visto rispetto a Jurgen Klopp sono state solo caratteriali, ancora è difficile capire il marchio di fabbrica del calcio di Slot. Perché dopo le prime uscite le impressioni mie e non solo sono che lo stile di gioco di questo Liverpool sembra quello di Klopp, fatto di grande pressing e velocità".

Sulla carta, reds favoriti

"Considerando che la Serie A è un gradino sotto la Premier League, quando ci sono queste sfide pensi sempre al massacro. In realtà, e la storia recente lo dimostra, le italiane sanno imbrigliare il gioco degli avversari. Il Milan ha eliminato il Tottenham dalla Champions un paio d'anni fa, l'anno scorso 0-0 col Newcastle all'esordio col risultato che stava stretto ai rossoneri. Tendiamo a partire fasciandoci la testa. Ora, è vero che il Milan ha qualche problema e che il Liverpool è una squadra di grande livello. Sicuramente, se non ci fosse stato il 4-0 al Venezia e la sconfitta dei reds col Nottingham Forest avremmo un'altra percezione, di una partita senza speranza per il Milan. Io penso che la nuova formula della Champions possa venire incontro al Diavolo, nel senso che se riesce a tenere nel primo tempo, il Liverpool possa anche accontentarsi del pareggino".