MN - Llorente: "Napoli-Milan e Inter-Roma saranno partite decisive"
Fernando Llorente, ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Napoli ed Udinese, ha parlato a margine dell’evento Legends Trophy a Milano. Queste un estratto delle dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.
Allegri, Conte e Chivu… Per la corsa scudetto conta l’esperienza o più la forza della squadra?
“Un po’ tutto. La forza della squadra è importante, ma anche l’allenatore è molto importante. Sarà una grande lotta, speriamo di vedere la Juve che lotta per entrare in Champions. Il Como sta facendo molto bene, sono contento per Cesc Fabregas. È stato un grande compagno, sono contento per lui”.
Dopo la sosta ci saranno Napoli-Milan e Inter-Roma. Si decide lo scudetto?
“Non so se si decide là ma saranno comunque partite decisive”.
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