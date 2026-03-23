MN - Llorente: "Napoli-Milan e Inter-Roma saranno partite decisive"

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Fernando Llorente, ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Napoli ed Udinese, ha parlato a margine dell’evento Legends Trophy a Milano. Queste un estratto delle dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.

Allegri, Conte e Chivu… Per la corsa scudetto conta l’esperienza o più la forza della squadra?

“Un po’ tutto. La forza della squadra è importante, ma anche l’allenatore è molto importante. Sarà una grande lotta, speriamo di vedere la Juve che lotta per entrare in Champions. Il Como sta facendo molto bene, sono contento per Cesc Fabregas. È stato un grande compagno, sono contento per lui”.

Dopo la sosta ci saranno Napoli-Milan e Inter-Roma. Si decide lo scudetto?

“Non so se si decide là ma saranno comunque partite decisive”.