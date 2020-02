MN - Lo Giudice: "Rangnick è un manager, lo vedrei con un doppio ruolo al Milan"

Durante la sua intervista per MilanNews.it Federico Lo Giudice, giornalista sportivo e corrispondente tedesco per Tuttosport ha espresso il suo parere sul ruolo in cui vedrebbe bene Rangnick in rossonero: “Con tutti e due i ruoli, perché lui è un manager e ha dimostrato di poter fare entrambe le cose. Lo scorso anno, prima dell’arrivo di Nagelsmann, da dirigente si sedette sulla panchina del Lipsia e ricoprì entrambi i ruoli. Quindi già l’anno scorso ha dimostrato di poterlo fare”.