MN - Locorotondo: "Botman? Oggi farebbe molto comodo al Milan. Il Newcastle si è rivelata una buona scelta"

Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Locorotondo, Data Journalist per Opta in Inghilterra. Conoscendo bene sia la Premier League che la Serie A, Locorotondo ha parlato alla nostra redazione sulla sfida di domani tra Milan e Newcastle, la prima in assoluto tra questi due club.

Botman era ad un passo dal Milan. Viste le difficoltà di Kalulu e Kjaer la scorsa stagione e le amnesie di Tomori, l'olandese avrebbe fatto comodo secondo te?

"Sì. Decisamente. Sappiamo benissimo che la volontà del giocatore è stata decisiva per il colpo di coda nel calciomercato della scorsa stagione. Una scelta che per molti fu incomprensibile all’epoca, ma che alla fine ha dato ragione al ragazzo che sta giocando in maniera egregia in Premier, rispettando le attese. Quindi sì, un difensore come Botman lo prendo sempre nella mia squadra. Ha tempismo, sa leggere bene la corsa dell’attaccante riuscendo a intervenire spesso in modo pulito sul pallone. Non solo, ha fisico per tenere a bada avversari più “piazzati”, forse pecca nella velocità ma, come detto, a volte non gli serve nemmeno correre perché si trova al posto giusto un attimo prima dell’attaccante. Questo però comporta, a volte dei rischi, e se gli attaccanti del Milan ne sapranno approfittare sarà sicuramente interessante per i rossoneri."