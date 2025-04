MN - Loftus Cheek è tornato a Milano: stasera sarà presente a San Siro

Alla vigilia di Napoli-Milan si parlava di un Ruben Loftus-Cheek titolare nei due di centrocampo al fianco di Warren Bondo. L'inglese alla fine non è stato neanche più convocato per la sfida del Diego Armando Maradona a causa di un'appendicite acuta che l'ha colpito nel corso della notte di sabato sera.

Il centrocampista inglese è stato successivamente operato a Napoli, e come appreso dalla nostra redazione, il numero otto del Milan ha potuto fare ritorno a Milano in queste ore. Questa sera sarà infatti presente a San Siro per assistere alla semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter.

Di Pietro Mazzara