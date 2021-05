MN - Longhi: "Kessie è stato mostruoso per tutta la stagione, Saelemaekers ha un rendimento incredibile"

Bruno Longhi, noto telecronista italiano, contattato da MilanNews.it ha parlato di diversi giocatori rossoneri: "Ci sono giocatori, un pochino sottocitati nella partita dell'altra sera che sono stati fondamentali. Kessie è stato mostruoso come in tutta la stagione, penso sia il miglior giocatore rossonero considerando tutta l'annata. Saelemaekers, poi, che è un calciatore che all'apparenza non sembra convincere invece ha un rendimento incredibile sia dal punto di vista della corsa che dal punto di vista tecnico. Il Milan ha una rosa perfettibile se vuole fare un campionato da protagonista e giocare un'ottima Champions però ci sono questi giocatori che hanno dato grandissime risposte. Parlo dei meno attesi perchè poi citando Kjaer, Tomori o Theo hanno fornito prestazioni in linea con la grande stagione di cui sono protagonisti. Calabria poi non è più una sorpresa, è un calciatore che è esploso in maniera netta in questa stagione ed è un assoluto protagonista"