MN - Longhi, tre squadre interessate al bomber dell'U17. Ma il Milan vuole tenerlo

© foto di DANIELE MASCOLO

Autore di 16 gol e 2 assist in 20 partite giocate in questa stagione (media di 1 gol ogni 91' minuti), il bomber dell'U17 del Milan, Jordan Longhi, è uno dei profili più interessanti nel settore giovanile rossonero, tanto da avere attirato l'attenzione di tre squadre: Atalanta, Hellas Verona e Sassuolo. Ma il club rossonero, come appreso dalla nostra redazione, vorrebbe trattenerlo al Vismara e promuoverlo direttamente in Primavera: il Milan crede molto nelle potenzialità e nelle qualità del classe 2005.