MN - Lunedì la ripresa degli allenamenti: ci sarà anche Morata

vedi letture

Arrivano buone notizie da Milanello alla vigilia del primo weekend di sosta nazionali della stagione. I rossoneri torneranno ad allenarsi nel centro sportivo di Carnago, per preparare la seconda gara casalinga della stagione contro il Venezia, nella giornata di lunedì, dopo che Fonseca ha concesso un totale di quattro giorni di riposo al gruppo e ai giocatori non impegnati con le squadre del proprio paese.

La buona notizia per i colori rossoneri sta nel rientro di Alvaro Morata in gruppo. Lo spagnolo, a inizio settimana, come raccolto dalla redazione di MilanNews.it, sarà a Milanello e riprenderà ad allenarsi con la squadra pronto per tornare in campo. All'orizzonte, dopo Venezia, si comincerà a fare sempre più sul serio con la prima partita di Champions League in casa contro il Liverpool e a seguire il derby contro l'Inter in un San Siro nerazzurro. Il recupero del centravanti Campione d'Europa è fondamentale per il Milan.

di Pietro Mazzara