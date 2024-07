MN - M. Colombo: "Non so se Morata basterebbe per placare la piazza. I tifosi si aspettano ancora un grande nome"

Monica Colombo, giornalista per il Corriere della Sera e presente ieri alla conferenza stampa di Paulo Fonseca, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

L’umore dei tifosi cambierebbe con l’arrivo di Morata?

“Morata è un giocatore di spessore, un nazionale con un grande curriculum. Sicuramente sarebbe accolto molto bene, un campione. Non lo so se basta per placare la piazza. È vero che Ibrahimovic ha detto che possono arrivare anche tre attaccanti, uno è ovviamente Jovic, ma secondo me i tifosi si aspettano ancora un grande nome. Se arrivasse Rabiot, ipotesi, l’entusiasmo crescerebbe di molto. Anche se ovviamente si tratta di un altro ruolo”.

La descrizione fatta sull’attaccante in arrivo è quella di Morata?

“Io credo che Morata ha davanti a sé una scelta semplice: o restare a Madrid o venire a Milano. Il post che aveva fatto di recente su Instagram in tandem con l’Atletico Madrid era per allontanare le voci di un trasferimento in Arabia. Non mi pare che in questo momento ci siano altre possibilità di trasferimento perché la Juventus ad esempio ha altre idee. Sta a lui, l’altro giorno l’ha detto che sarà una scelta difficile da prendere. Forse tutta la sua famiglia si è ambientata bene a Madrid, forse il fatto di dover trasportare una famiglia che ha così tanti bambini non è come quando uno prende una scelta personale e cambia squadra campionato e squadra da solo. Credo che ne discuterà con la sua famiglia. Certo per lui sarebbe un’enorme opportunità perché in Italia lui aveva lavorato con una Juventus già cementata, con tutti i meccanismi rodati e con una squadra di campioni. Non era solo l’unico attaccante, c’era anche Mandzukic a cui chiedere un certo tipo di contributo. Qui non dico che avrebbe tutta la responsabilità sulle sue spalle, ma molte e grandi attese. La sua scelta oltre che tecnica è anche di immagine temperamentale: “Te la senti di fare un salto così grande?”. Lui si lamenta che a Madrid cercano tanti attaccanti e che lui non è un elemento primario nello scacchiere di Simeone. Al Milan non sarebbe primario, di più. Si vuole prendere la responsabilità? È questo il punto”.