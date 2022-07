MN - Maddaloni sulla lotta Scudetto: "Il Milan lotterà per mantenerlo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Maddaloni, allenatore ed ex calciatore, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla lotta Scudetto: “Sicuramente la formazione che ha vinto l’ultimo Scudetto lotterà per mantenerlo ma vanno specificate alcune differenze rispetto all’ultima stagione…”

Sarebbero?

“I rossoneri avranno più difficoltà. Al netto di tutto, le avversarie tra cui Juventus e Inter si sono molto rafforzate del mercato cercando di colmare il gap emerso lo scorso anno. In tutto ciò i rossoneri, oltre ad esprimere un gioco importante, hanno anche saputo sfruttare momenti decisivi. Ogni stagione ha le sue incognite, non ci sono valutazioni fisse”.