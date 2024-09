MN - Maida: "Intervistai Abraham a inizio stagione e gli chiesi cosa ne pensava dell'arrivo di Dybala, mi rispose: 'A Roma ci deve essere posto per due re'. E questo spiega..."

Tammy Abraham è la novità dell'ultimo giorno di mercato del Milan e nei pochi minuti giocati contro la Lazio ha subito lasciato il segno. Ma come è stata la sua avventura a Roma? Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nei suoi tre anni in giallorosso, ci dice la sua. In esclusiva per MilanNews.it.

Meno bene la seconda stagione: solo 9 reti segnate

"Ha sofferto il fatto di non essere la stella principale della squadra, dato che arrivo Dybala. Lo intervistai a inizio stagione e gli chiesi cosa ne pensava dell'arrivo dell'argentino, mi rispose: 'A Roma ci deve essere posto per due re'. e questo spiega quanto lui senta la necessità di essere considerato il giocatore più importante, se percepisce che non lo è si butta giù. In più gli avevano messo Belotti come concorrente per la maglia da centravanti titolare".

Stagione travagliata, finita pure nel peggior modo possibile

"Una svolta è stata Roma-Atalanta, settembre 2022. Una delle partite più belle dell'era Mourinho per qualità di gioco espressa, ma vince l'Atalanta con gol di Scalvini. Abraham sbaglia alcuni gol incredibili e da lì non si è più visto. Altra gara chiave la finale di Europa League a Budapest, entra a gara in corso e sbaglia un gol che poteva valere la coppa. Tre giorni dopo, in una partita inutile, si è rotto il ginocchio. La Roma lo aveva già ceduto all'Aston Villa per 35 milioni, sfumò tutto".

L'ultimo anno si è visto pochissimo

"Convalescenza molto lunga, rientra e fa gol al Napoli nel recupero. Pensa di essere tornato ma non è così, perché c'è Lukaku e De Rossi non lo fa giocare. Si abbatte di nuovo. Altra gara chiave, la semifinale di Europa League a Leverkusen: sbaglia un gol incredibile sul 2-0 per i tedeschi che col senno di poi poteva valere la qualificazione. Ecco, lì è finito Abraham anche nella testa dei tifosi".