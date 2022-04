MN - Maini: "Il MIlan deve dimostrare di saper ripartire. A Torino partita insidiosa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex milanista Giampiero Maini, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così del momento dei rossoneri, fra il pareggio di Bologna e l'ormai prossima sfida di Torino di domenica sera:

Milan che esce ridimensionato dopo il pareggio con il Bologna?

“No, il campionato ultimamente ci sta dicendo che questi risultati sono abbastanza frequenti. Non bisogna fidarsi delle formazioni che magari, qualitativamente, non sono a livello delle big perché hanno ugualmente mezzi e organizzazione per metterle in difficoltà. E’ successo al Milan ma anche all’Inter e al Napoli. Ora i rossoneri devono dimostrare di saper ripartire”.

In questo senso a Torino rischia tanto la formazione di mister Pioli?

“Partita insidiosa, senza dubbio. Il calendario, tuttavia, non è assurdo. Il Milan, tranne qualche eccezione, si troverà di fronte formazioni almeno sulla carta alla portata poi è chiaro che ogni partita ha una propria storia”.