MN - Maldera: "Credo che Pioli proseguirà col 4-3-3 anche con Ibra"

Andrea Maldera, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha affrontato il tema tattico per l'utilizzo di Zlatan Ibrahimovic: "Ho letto che ha giocato con il 4-3-3. Presumo che Pioli proseguirà in questa linea. Se dovesse giocare così, il giocatore che rischia di più dall'inizio è sicuramente Piatek, che è alternativo ad Ibra e non può occupare nessun'altra posizione in quel sistema di gioco. Leao, invece, in quel tipo di schieramento per poter giocare deve adattarsi a fare l'esterno un po' più aperto. Lo ha fatto anche Cutrone con Gattuso l'anno scorso in certe partite. Bisogna vedere la disponibilità del ragazzo nel mettersi a disposizione della squadra e nell'interpretare un ruolo che non è al cento per cento nelle proprie corde. Ibra sa giocare da prima punta, sa far salire la squadra e nel momento in cui le squadre avversarie si chiudono riesce ad essere il punto di riferimento davanti. Inoltre, esce molto fuori dall'area e gli spazi che crea possono essere sfruttati dagli inserimenti dei centrocampisti o degli attaccanti esterni".