Paolo Maldini ha da poco lasciato Casa Milan, lo riferisce l'inviato di MilanNews.it. Nel frattempo, l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis era ancora a Malta, per la riunione dell'ECA. Non arriveranno oggi i comunicati relativi ai nuovi dirigenti che sono attesi per la prossima settimana.

dall'inviato Antonio Vitiello