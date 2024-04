MN - Malice su Zirkzee: "Numero 9 ma piedi da trequartista. Facile pensare a Ibra"

vedi letture

Florent Malice, giornalista belga e corrispondente dell'Anderlecht e della nazionale dei Diavoli Rossi per Walfoot.be ha rilasciato queste parole su Joshua Zirkzee ai microfoni di MilanNews.it. Il centravanti del Bologna è l'obiettivo principale del Milan per l'attacco in vista della prossima sessione di calciomercato quest'estate.

Cosa pensi della sua ascesa da quando è in Italia?

"Non seguo molto il Bologna quindi non posso sbilanciarmi ma nel nostro campionato veniva spesso impiegato con un altro attaccante che cercava la profondità. E il suo modo di giocare tirava fuori il meglio dai suoi compagni d'attacco. Faceva bene in coppia sia con Benito Raman che con Kouamé che voi in Italia conoscete bene."

Ti ricorda qualcuno?

"Come detto, di ruolo è un numero 9 ma i piedi sono quelli di un trequartista. Facile pensare quindi a Ibrahimovic anche se di Zlatan ce n'è solo uno nella storia del calcio e poi Joshua non ha il suo potenziale. Ma quanto a qualità tecniche ed eleganza sono simili."