MN - Mandzukic in gruppo con i giocatori non schierati nell'ultima sfida. Lavoro personalizzato per i titolari di Cagliari

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, Mario Mandzukic ha sostenuto l'allenamento in gruppo con i giocatori che hanno lavorato in campo (ovvero quelli che non hanno giocato a Cagliari). Per i titolari di Cagliari (compreso Kjaer), invece, lavoro personalizzato e prettamente atletico.

di Pietro Mazzara