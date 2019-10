MN - Maniero: "Giampaolo? Tempo non ne viene concesso"

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato del momento attuale del Diavolo e se fosse giusto o meno esonerare Marco Giampaolo: "Tempo, normalmente, nel calcio non viene concesso. Si sente sempre alla TV o si legge sui giornali 'ha bisogno di tempo', 'diamogli tempo', anche da parte dei dirigenti, però poi alla fine di tempo ne viene concesso pochissimo quando non arrivano i risultati. Seguendo la logica, quindi, dico che avrebbe avuto certamente bisogno di tempo, perché un allenatore che arriva a giugno non può avere la bacchetta magica ed essere primo in classifica."