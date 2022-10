MN - Maniero: "Il Milan è consapevole di poter vincere ancora a Verona"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Maniero, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche sulla prossima gara in programma in casa del Verona: “Sicuramente il campionato dice che il Milan sta facendo bene. L’anno scorso a Verona la squadra, nonostante stesse perdendo, è riuscita a vincere una grande partita. Penso che il Milan riconosca la difficoltà della trasferta ma è anche consapevole di aver tutte le carte in regola per vincere ancora. Questo credo sia fuori discussione”.