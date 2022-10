MN - Maniero: “Leao è uno dei migliori giocatori in circolazione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Filippo Maniero, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Rafael Leao: “Leao è uno dei migliori giocatori in circolazione. Penso che abbia piacere di restare in una squadra che gli ha dato la possibilità di diventare quello che è diventato. Credo che al Milan si trovi bene e non abbia nessun problema. Del suo futuro deciderà con calma e serenità ma credo che non ci sia mai stato un qualcosa che possa portarlo ad andare da un’altra parte. Spero per i milanisti che riesca a restare tanti anni al Milan”.