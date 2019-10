MN - Maniero: "Pioli? Penso possa essere l'allenatore giusto"

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato del momento attuale del Diavolo e di Stefano Pioli: "Stiamo parlando di un allenatore che ha già fatto vedere di saperci fare, perché le squadre che ha allenato hanno sempre fatto abbastanza bene. Penso possa essere l'allenatore giusto, anche se sembrava essere giusto anche Giampaolo quando è stato scelto quest'estate. In questo momento azzeccare l'allenatore credo sia la cosa più difficile da fare per il Milan, perché qualunque tecnico che avessero scelto, deve far sì che la squadra cambi rotta".