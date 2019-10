MN - Maniero: "Se si crede in una cosa, avanti fino in fondo. Se no giusto cambiare"

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato del momento attuale del Diavolo e del suo gioco, che non ha brillato nemmeno nella vittoria di Genova: "Nel primo tempo sono d'accordo che il Milan ha fatto male, però nel secondo tempo ha avuto una reazione e ha ribaltato la partita in pochi minuti. Questo è sintomo di una squadra che quando vuole far le cose le fa bene. Guardando i risultati, considerando che siamo in Italia, è logico cambiare. Mi viene in mente, però, la lungimiranza dell'Atalanta dello scorso anno. I bergamaschi erano partiti male nelle prime partite di campionato, poi abbiamo visto cosa ha fatto e cosa sta facendo la Dea. Se si crede in una cosa, la si porta avanti fino in fondo. Se non ci si crede, è giusto cambiare".