MN - Maniero su Milan-Atalanta: "Mi aspetto una gara sulla falsa riga di Verona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ex attaccante del Milan Filippo Maniero si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA completa) su Milan-Atalanta: “Mi aspetto una gara sulla falsa riga di Verona. L’Atalanta non è l’Atalanta di qualche tempo fa ma ha gli uomini per mettere in difficoltà il Milan. La sfida non va sottovalutata perché se la truppa di Gasperini inquadra la giornata giusta può creare i suoi pericoli”