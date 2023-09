MN - Maran elogia Leao: "Uno dei più forti in Serie A. Jovic e Okafor sono..."

In vista del match di domani tra Cagliari e Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Rolando Maran, tecnico dei sardi tra il 2018 e il 2020. Ecco le sue parole:

Gli altri invece? Jovic e Okafor, per esempio, non trovano spazio in attacco…

“Lo avranno. Per me sono buonissimi attaccanti. Inoltre, davanti, il Milan ha Leao, uno dei giocatori più forti della Serie A”.