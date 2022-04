MN - Marchisio: "Non mi aspettavo un campionato così combattuto. Tonali? E' cresciuto come prestazioni e come carattere"

Fonte: dall'inviato, Antonello Gioia

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Claudio Marchisio ha commentato così la lotta scudetto: "Non mi aspettavo un campionato così combattuto. Ci lamentiamo sempre che i campionati sono sempre vinti con facilità, mentre quest'anno possiamo godercelo così".

"Se sarà il presente e il futuro del Milan dipenderà da lui stesso e dalla società. Sta dimostrando, dopo la prima annata a Milano, di essere cresciuto molto, non soltanto come prestazioni, ma anche come carattere. Sarà importante per la nazionale e vedremo la sua crescita, sperando di vedere in campo sempre più giovani italiani".