MN - Mastour: "Io, apripista dei calciatori social. Devi essere bravo a circondarti delle persone giuste"

vedi letture

Hachim Mastour è stato il primo grande fenomeno social calcistico, l'enfant prodige che ha attirato l'attenzione di tutti grazie al supporto di Youtube. Era un ragazzino quando il Milan ha sbaragliato la concorrenza internazionale portandoselo a casa. Un continuo bruciare le tappe che lo ha portato a nemmeno 16 anni a sedere in panchina in una partita di Serie A. Oggi Hachim ha 26 anni, ha girato nel frattempo l'Europa e non solo. Si sente cambiato e pronto a ripartire. In esclusiva per MilanNews.it si racconta (CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA INTEGRALE):



Youtube ha amplificato le tue qualità, sotto un certo punto di vista sei stato una "cavia" social.

"È vero, sono stato l'apripista. Quel che posso dire è che se da una parte è importante crearsi un'immagine, il focus deve rimanere sul campo. E devi circondarti da persone che sanno gestire queste cose, perché per un ragazzo non è facile".

Quanto ti influenzano i messaggi social?

"Cercavo di tenere l'energia lontano da me, ma è inevitabile che i commenti si leggano e persone vicine come amici ti mandino commenti o articoli. Vuoi o non vuoi i commenti ti arrivano e non è facile".