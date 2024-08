MN - Mastour: "La fede mi ha aiutato a uscire dalla depressione. Ora divido la persona dal calciatore"

vedi letture

Hachim Mastour è stato il primo grande fenomeno social calcistico, l'enfant prodige che ha attirato l'attenzione di tutti grazie al supporto di Youtube. Era un ragazzino quando il Milan ha sbaragliato la concorrenza internazionale portandoselo a casa. Un continuo bruciare le tappe che lo ha portato a nemmeno 16 anni a sedere in panchina in una partita di Serie A. Oggi Hachim ha 26 anni, ha girato nel frattempo l'Europa e non solo. Si sente cambiato e pronto a ripartire. In esclusiva per MilanNews.it si racconta:



Dall'addio al Carpi è stato difficile reperire informazioni su di te

"Ho fatto un percorso con me stesso, un percorso personale per ritrovare la pace interiore che in questi anni si era un po' persa per vari motivi. Questo percorso mi è servito molto, sono un altro tipo di persona a livello interiore. Fermarmi per qualche mese mi ha aiutato ad acquisire consapevolezza e maturità".

In una recente intervista hai parlato di depressione, dalla quale sei uscito

"È stato un periodo che mi ha portato ad avvicinarmi alla fede. Ho vissuto un percorso spirituale importante che mi ha aiutato a uscirne. Oggi mi sento bene, se prima ero solo Hachim il calciatore ora sono Hachim persona e c'è un Hachim Mastour calciatore. Ho imparato a dividere le due cose, tema essenziale".