MN - Meité, test di un'ora a Milanello: domani lavorerà in gruppo. Saelemaekers ancora in forse per Cagliari

Soualiho Meité ha svolto test atletici di un'ora a Milanello. Il nuovo centrocampista rossonero domani dovrebbe iniziare a lavorare in gruppo in vista della sfida di lunedì contro il Cagliari.

Alexis Saelemaekers è ancora in forse per la trasferta in Sardegna. Domani, a seconda della sua presenza in gruppo o meno, si capirà se il giocatore potrà almeno andare in panchina.

Di Antonio Vitiello