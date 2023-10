MN - Mesbah: “Ho avuto Allegri al Milan e, come direbbe lui, Milan-Juve è una partita di grande spessore e da vincere, ma non decisiva per lo Scudetto"

vedi letture

Djamel Mesbah, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Milan-Juventus è già decisiva per lo scudetto?

“Ho avuto Allegri al Milan e, come direbbe lui, è una partita di grande spessore e da vincere, ma non decisiva per lo scudetto, in termini di punti: alla Juve serve, in caso di vittoria, per guadagnare punti sui rossoneri, alla squadra di Pioli per consolidare il primato. Adesso come adesso, non c’è ancora nulla di decisivo”.