MN - Messias è del Genoa: scattata la clausola relativa all’obbligo di riscatto

Il Milan si appresta a preparare l'importante sfida di domani sera contro la Roma, alle 20:45 in un San Siro sold-out. Prosegue però il calciomercato del club rossonero, con la dirigenza alla ricerca di altre opportunità da sfruttare nel mercato invernale. La notizia di questa sera, riportata anche dal nostro sito, riguarda l'ormai ex Milan Junior Messias, in questo momento in forza al Genoa.

Così il Genoa a fine stagione riscatterà l'ex esterno rossonero, in quanto è scattata la clausola relativa all’obbligo di riscatto che era legata ai punti nel girone di ritorno del grifone.

Di Pietro Mazzara