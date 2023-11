MN - Miami FC sempre più a tinte rossonere, il prossimo allenatore sarà Nocerino

Continua il legame "a distanza" che unisce il Miami FC ed il Milan: nelle prossime ore il club statunitense annuncerà Antonio Nocerino come nuovo allenatore della prima squadra.

Il The Miami Football Club, questo il nome completo, milita in USL Championship, lega di secondo livello del campionato statunitense. Con Nocerino, che ha giocato in rossonero dalla stagione 11/12 fino alla 13/14 (fino a gennaio 2014) e poi ancora nella 15/16 (fino a febbraio 2016) collezionando 96 presenze e 13 gol, continua questo lungo filo rossonero che unisce i due club.

Unione che nasce nel 2015, quando Riccardo Silva, tifosissimo del Milan ed oggi investitore RedBird nel club rossonero, con l'aiuto di Paolo Maldini fonda il Miami Football Club. Primo allenatore? Alessandro Nesta. Nel corso degli anni c'è stato poi un altro ex Milan che ha provato l'esperienza del calcio americano a Miami: si tratta di Luca Antonelli, che ha vestito la maglia arancione e azzurra dal febbraio 2021 al novembre 2022.

E oggi, con la stagione in USL Championship conclusa (riprenderà nel 2024 in primavera), il Miami sceglie di ripartire da Antonio Nocerino: l'ex centrocampista rossonero, dopo i sei mesi da calciatore negli States ad Orlando è tornato proprio lì nel 2020 per iniziare la sua avventura da allenatore nelle giovanili del club, ruolo che ha ricoperto fino a giugno 2022. Quindi il ritorno in Italia, questa volta anche nelle vesti di coordinatore del settore giovanile: per un anno ha ricoperto anche il ruolo di mister per la Primavera 3 del Potenza in Serie C.

E dopo tanta gavetta, professionalità e voglia di mettersi in gioco Nocerino avrà una grossa opportunità con il Miami FC: a breve arriverà l'annuncio.