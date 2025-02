MN - Miguelez: "Non mi sorprende affatto che Gimenez abbia venduto così tante maglie in poche ore"

Tutto il mondo rossonero, e non solo, è in fermento per l'arrivo di Santiago Gimenez. L'attaccante, arrivato dal Feyenoord per 28.5 milioni di euro più 6.5 di bonus pochi giorni fa, ha l'importante compito di rimediare al problema del gol che il Milan si porta dietro da ormai troppo tempo. Nel frattempo dal Messico i tifosi locali sono letteralmente impazziti per l'arrivo di un loro connazionale in un club importante come quello rossonero. Ne parliamo, in esclusiva, con Ignacio Miguélez Egido, giornalista di TNT Sports México. Queste le sue dichiarazioni:

La maglia rossonera numero 7 di Santi Gimenez è andata sold out in poche ore, l’entusiasmo del popolo messicano per il nuovo attaccante rossonero è più tangibile. Il Milan può contare su una marea di nuovi tifosi dal Messico?

“Considera che il Messico ha più di 120 milioni di abitanti e molti di loro sono appassionati di calcio. La Liga MX (il campionato nazionale, ndr) ha molti seguaci, così come il calcio europeo. E quando i giocatori messicani fanno il salto di qualità attraggono i tifosi. È già così normalmente, figuriamoci quando uno di questi giocatori firma per un grande club: Hugo Sanchez con il Real Madrid, Chicharito con il Real Madrid o il Manchester United, Rafa Marquez con il Barcellona e ora Santi Gimenez con il Milan. Non mi sorprende affatto che abbia venduto così tante maglie in poche ore. Gran parte del Messico è diventato tifoso del Milan”.