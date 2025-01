MN - Milan, anche Ruben Loftus-Cheek out contro la Juventus

Oltre a Rafael Leao. la cui assenza era stata annunciata ieri da Sergio Conceiçao, stasera contro la Juventus non sarà a disposizione nemmeno Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è presente allo stadio, ma non è stato inserito nella distanta ufficiale del Milan per la semifinale di Supercoppa Italiana contro i bianconeri di Thiago Motta in quanto non ha ancora recuperato completamente dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana:

JUVENTUS: Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula, Valhovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi. All.: Motta.

MILAN: Maignan, Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Bennacer, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Jimenez. A disp.: Sportello,Torriani, Calabria, Jovic, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traoré, Camarda, Musah, Abraham. All.: Conceiçao.