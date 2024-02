MN - Milan-Atalanta, 71.264 spettatori a San Siro per un incasso di 2.533.307,60€

vedi letture

Per Milan-Atalanta, sfida valida per la 26^esima giornata di Serie A 2023-2024, gli spettatori presenti a San Siro sono 71.264 per un totale di 2.533.307,60 euro di incasso totale. Rossoneri al momento fermi sull'1-1 dopo le reti di Leao e Koopmeiners su calcio di rigore concesso da Orsato per un fallo nato da un contatto minimo tra Giroud e Holm suglo sviluppi di un corner. Milan in campo nella ripresa per trovare nuovamente la via del gol.