MN - Milan-Bologna 71.334 spettatori a San Siro per un incasso di 2.287.994,50€

Milan-Bologna 71.334 spettatori a San Siro per un incasso di 2.287.994,50€

Milan-Bologna, sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, gli spettatori presenti a San Siro sono 71.334 per un totale di 2.287.994,50€ di incasso. Ancora una volta il tifo rossonero non ha fatto mancare il proprio supporto alla squadra di Pioli, in questo momento bloccata sull'1-1 contro il Bologna grazie alle reti di Zirkzee e Loftus-Cheek.