MN - Milan, Brahim Diaz premiato per le 100 presenze in rossonero. Rebic in gruppo anche oggi

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto appreso da Milannews.it, arrivano due news dall'allenamento del Milan a Riyad: innanzitutto, prima della seduta di rifinitura in vista della Supercoppa, Brahim Diaz è stato premiato da Maldini e Massara per le 100 presenze in maglia rossonera. Inoltre, anche oggi Ante Rebic ha lavorato in gruppo e quindi sarà pure lui a disposizione di Stefano Pioli per il derby di domani contro l'Inter.