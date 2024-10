MN - Milan-Club Brugge, il dato sui biglietti venduti per la sfida di San Siro

Il Milan ha comunicato il dato ufficiale degli spettatori presenti questa sera per la sfida contro il Club Brugge, valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Sono 58.649 i biglietti venduti per la sfida di San Siro, iniziata alle 18:45.

FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo (C); Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda. All. Fonseca

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken (C); Talbi, Jutglà, Tzolis. A disp.: Jackers, Romero, Skov Olsen, Vetlesen, Vermant, Skoras, Nielsen, Spileers, Sabbe. All. Hayen

Arbitro: Felix Zwayer GER