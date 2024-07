MN - Milan, Colombo è partito per Vienna: andrà all'Empoli nei prossimi giorni

A differenza di Simic e Romero che non sono partiti per Vienna in quanto vicini alla cessione rispettivamente all'Anderlecht a titolo definitivo e all'Alaves in prestito con diritto di riscatto, Lorenzo Colombo è a bordo del volo che sta portando in Austria il Milan per l'amichevole di oggi pomeriggio alle 17.30 contro il Rapid Vienna. Il giovane attaccante è ad un passo dal trasferimento in prestito all'Empoli che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

Nelle scorse ore, sempre il toscano ha già chiuso un'operazione con il Milan, vale a dire l'arrivo in Toscana del portiere Devis Vasquez: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025 e con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Devis Vásquez all'Empoli FC".