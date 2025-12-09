MN - Milan-Como, soluzione principale al momento è il rinvio. Difficile campo neutro o invertito
Giornata importante per quanto riguarda la possibilità di andare in Australia per giocare Milan-Como: manca solo l'ufficialità, ma la soluzione estera sembra essere ormai decaduta.
Visto che nella data prevista per la partita lo stadio di San Siro non sarà disponibile a causa delle Olimpiadi invernali, apprende la redazione di MilanNews.it che la soluzione principale al momento rimane il rinvio, sempre a San Siro, alle prime date disponibili: il 17 o il 24 febbraio. Le altre soluzioni, come disputare il match in un campo neutro o invertire andata e ritorno, al momento sono più complicate.
Per la decisione finale su Perth la Lega Serie A attende, il prima possibile, comunicazioni definitive dalla FIFA.
di Antonio Vitiello.
