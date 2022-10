MN - Milan, Diaz partirà con la squadra per Zagabria. Dest resta a Milano

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alle 16 il Milan decollerà da Malpensa per raggiungere Zagabria in vista del match di domani contro la Dinamo. Sul volo con a bordo i rossoneri, secondo quanto appreso da Milannews.it, ci sarà anche Brahim Diaz, mentre Sergino Dest non partirà con la squadra e resterà a Milano a causa del problema muscolare rimediato contro il Monza.