MN - Milan, domani allenamento mattutino per i rossoneri

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Pioli, con diversi giocatori che comunque si sono presentati al centro sportivo rossonero per lavorare, gli allenamenti riprenderanno nella giornata di domani. La squadra, apprende la redzione di MilanNews.it, si ritroverà a Milanello per una sessione mattutina: inizierà così il lavoro per la sfida casalinga di domenica contro la Fiorentina.

di Antonio Vitiello.