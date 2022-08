Fonte: Antonio Vitiello

Fikayo Tomori ha firmato il rinnovo di contratto. In questi minuti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il difensore centrale inglese ha posto il suo autografo sui fogli che lo legheranno al club rossonero fino al 2027. Ora non resta che attendere il comunicato ufficiale della società di via Aldo Rossi.