MN - Milan Futuro ospitato a San Siro in occasione di Milan-Pisa
Nella gara di questa sera che si gioca a San Siro tra Milan e Pisa, allo stadio è ospitata la squadra del Milan Futuro, che milita nel campionato di Serie D. Come appreso di MilanNews.it i giovani rossoneri, con il tecnico Massimo Oddo e lo staff, saranno presentati in campo da Germano Lanzoni, lo speaker del Diavolo, nel pre partita che a margine intervisterà anche il tecnico milanista e il capitano della squadra Matteo Dutu. Quindi prenderanno posto nella tribuna autorità.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.
