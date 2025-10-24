MN - Milan Futuro ospitato a San Siro in occasione di Milan-Pisa

di Francesco Finulli

Nella gara di questa sera che si gioca a San Siro tra Milan e Pisa, allo stadio è ospitata la squadra del Milan Futuro, che milita nel campionato di Serie D. Come appreso di MilanNews.it i giovani rossoneri, con il tecnico Massimo Oddo e lo staff, saranno presentati in campo da Germano Lanzoni, lo speaker del Diavolo, nel pre partita che a margine intervisterà anche il tecnico milanista e il capitano della squadra Matteo Dutu. Quindi prenderanno posto nella tribuna autorità.

LE FORMAZIONI
