Fonte: dagli inviati a San Siro Antonio Vitiello, Antonello Gioia e Manuel Del Vecchio

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è pronto a scendere in campo alle ore 18:45 contro l'Udinese di Cioffi. Pochi secondi fa, come appreso dai nostri inviati allo stadio, la squadra rossonera ha raggiunto in pullman San Siro. Ecco il video: