Fonte: Antonio Vitiello, Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pochi minuti fa il pullman del Milan ha lasciato Reggio Emilia. La squadra, la dirigenza e il mister sono diretti a Casa Milan, in via Aldo Rossi per festeggiare con i tifosi sotto la sede rossonera.