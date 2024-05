MN - Milan in Australia: Baresi, Ibrahimovic e Moncada al fianco della squadra rossonera

E' partita questa mattina la missione del Milan per l'Australia dove venerdì affronterà la Roma in amichevole a Perth. Insieme alla squadra rossonera, che sarà allenata da Daniele Bonera, ci saranno anche alcuni dirigenti: Franco Baresi, come Vicepresidente Onorario, Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del club di via Aldo Rossi.

Questo l'elenco dei giocatori convocati:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.