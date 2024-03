MN - Milan-Inter potrebbe giocarsi lunedì 22 aprile. Domani il comunicato ufficiale

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il derby tra Milan e Inter della 33esima giornata si potrebbe giocare lunedì 22 aprile, con i rossoneri che, reduci dalla trasferta di Roma del giovedì precedente per il ritorno dei quarti di Europa League, potrebbero godere di un giorno in più per preparare il delicatissimo match.

Domani ci sarà il comunicato ufficiale della Lega Serie A (originariamente previsto per oggi) a confermare, eventualmente il tutto.