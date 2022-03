MN - Milan-Inter: rossoneri in campo per il riscaldamento con una maglia speciale per l'Ucraina

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

MilanNews.it

Per far sentire la sua vicinanza all'Ucraina e a tutti i suoi cittadini in questo momento difficile, il Milan è appena sceso in campo con una maglia speciale per il riscaldamento prima del derby di Coppa Italia: i giocatori rossoneri indossano infatti una maglia bianca con davanti la bandiera gialloblu dell’Ucraina e la scritta "Peace" ("Pace").